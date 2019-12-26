Военная полиция РФ заняла брошенный опорный пункт США в Сирии. Видео

Подразделение российской военной полиции заняло в Сирии опорный пункт, покинутый американскими военнослужащими. Над ним подняли флаг России, а на территорию завели армейскую технику.

Кадры с места событий в поселке Телль-Самин опубликовал телеканал «Звезда». Сначала ключевые точки занял спецназ, после этого началась работа саперов.

Подразделение планируют разместить в опорном пункте к вечеру 26 декабря. С пятницы российские военные полицейские займутся патрулированием местности и обеспечением безопасности местных жителей.

Опорный пункт находится в стратегическом районе Сирии. Он расположен на перекрестке дорог, которые связывают Ракку, центр и север страны, а также городами в пойме реки Евфрат.

Военнослужащие армии США, уточнило РИА «Новости», покинули точку несколько дней назад. По информации сирийских властей, пока опорный пункт находился под их контролем, боевики провозили оружие по соседним дорогам.

В ноябре российские военные заняли бывшую американскую базу «Сиррин».