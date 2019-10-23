Военная полиция РФ в Сирии начала патрулирование бывшей зоны США

Российские военные провели патрулирование передовых позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж, перешедшего на днях под контроль Дамаска. Ранее эта территория была в зоне ответственности американских военных.

«Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат», — подтвердил представитель российской военной полиции. Его слова привел ТАСС.

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Сейчас по реке прошла условная линия разграничения между сирийской армией и антиправительственными боевиками. Они поддержали Турцию в проведенной ее военными операции по созданию буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы. Кампанию назвали «Источник мира».

По словам российского офицера, также патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты. Теперь здесь тоже сирийские позиции. Через эти территории идет значительный поток товаров. Также сейчас Дамаск вернул контроль над городами Ракка, Хасеке, Камышлы, Манбидж и Айн аль-Араб (Кобани).