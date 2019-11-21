Военная полиция РФ заняла бывшую американскую базу в Сирии
Российские военные сопровождают в Сирии колонны гуманитарной помощи.
«С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю… Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток», — сказал Сафаров. Его процитировало РИА «Новости».
Что касается авиабазы «Сиррин», то американцы ушли оттуда совсем недавно. Они оставили там работающий генератор, оргтехнику и мебель. Сейчас там продолжаются инженерные работы, обустраивается территория для военных.
«Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники», — отметил представитель военной полиции. Сафаров добавил, что в ближайшее время там собираются разместить больше военных.
На авиабазе уцелела и двухкилометровая взлетно-посадочная полоса, вырезанная в скале. Там разместились вертолеты ВКС России. Они будут вылетать оттуда для воздушного патрулирования северных районов САР. Предполагается, что на базе развернется и авиационная комендатура — несколько дней назад из Хмеймима доставили специальную технику. Летчикам уже выделили отдельное здание.