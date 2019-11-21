Военная полиция РФ заняла бывшую американскую базу в Сирии

Российская военная полиция решила увеличить зону патрулирования на севере Сирии. Одной из контрольных точек стала бывшая американская база «Сиррин». Такое заявление сделал офицер военной полиции РФ Сафар Сафаров.

Российские военные сопровождают в Сирии колонны гуманитарной помощи.

«С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю… Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток», — сказал Сафаров. Его процитировало РИА «Новости».

Что касается авиабазы «Сиррин», то американцы ушли оттуда совсем недавно. Они оставили там работающий генератор, оргтехнику и мебель. Сейчас там продолжаются инженерные работы, обустраивается территория для военных.

«Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники», — отметил представитель военной полиции. Сафаров добавил, что в ближайшее время там собираются разместить больше военных.

На авиабазе уцелела и двухкилометровая взлетно-посадочная полоса, вырезанная в скале. Там разместились вертолеты ВКС России. Они будут вылетать оттуда для воздушного патрулирования северных районов САР. Предполагается, что на базе развернется и авиационная комендатура — несколько дней назад из Хмеймима доставили специальную технику. Летчикам уже выделили отдельное здание.