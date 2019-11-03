Военная колонна США попала под обстрел в Сирии

Колонна американских военных попала под обстрел в Сирии. Как сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, жертв при обстреле нет.

По словам начальника Центра, по линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна военнослужащих США была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам, «Сирийской национальной армии», передает «Интерфакс».

В сообщении Боренков уточнил, что американская колонна двигалась по дорогое М4 в направлении границы с Ираком, в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер.

«Жертв нет», — сообщил российский генерал-майор.