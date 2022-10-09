Пентагон заявил, что военная база США в Сирии подверглась обстрелу | 360°

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09 октября 2022, 05:57

Пентагон заявил, что военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Пентагон: военная база США в Сирии подверглась обстрелу

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Неизвестные боевики выпустили 107-миллиметровый реактивный снаряд по американской военной базе на северо-востоке Сирии. В результате удара никто не пострадал. Об этом сообщило Центральное командование Минобороны США.

По данным Пентагона, обстрелу подверглась посадочная площадка в местечке Румейлан. Пострадавших при инциденте нет, оборудование также не повреждено.

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Позднее военные США обследовали место запуска ракет, там обнаружили несколько брошенных снарядов. В настоящий момент сотрудники Центрального командования выясняют обстоятельства обстрела.

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ВС США незаконно находятся в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. На этой территории сосредоточены крупные месторождения нефти.

Сирийское правительство неоднократно осуждало действия Вашингтона. В Дамаске называют оккупацией присутствие иностранных военных в республике.

Весной стало известно, что власти Сирии готовы обсудить с Россией взаиморасчеты в национальных валютах. По словам сирийского посла Рияда Хаддада, нужно отказаться от использования доллара. Российский рубль находится в валютном портфеле республики с 2011 года.

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