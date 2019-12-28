Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Американская военная база недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу, один контрактник погиб, несколько военнослужащих пострадали. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на чиновников.
Службы безопасности после нашли пусковую установку недалеко от базы около города Киркук в Ираке.
Центральное командование США подтвердило в пятницу 27 декабря гибель одного американца-контрактника, а также ранения еще нескольких человек в результате ракетного обстрела военной базы.
«Один гражданский контрактник из США был убит и несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала были ранены в результате ракетного обстрела иракской военной базы в Киркуке, где находятся войска коалиции, 27 декабря в 7.20 вечера (по местному времени)», — указано в сообщении ведомства.
На данный момент иракские силы безопасности осуществляют контрдействия и расследуют инцидент, добавляется в сообщении.