Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Службы безопасности после нашли пусковую установку недалеко от базы около города Киркук в Ираке.

Центральное командование США подтвердило в пятницу 27 декабря гибель одного американца-контрактника, а также ранения еще нескольких человек в результате ракетного обстрела военной базы.

«Один гражданский контрактник из США был убит и несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала были ранены в результате ракетного обстрела иракской военной базы в Киркуке, где находятся войска коалиции, 27 декабря в 7.20 вечера (по местному времени)», — указано в сообщении ведомства.

На данный момент иракские силы безопасности осуществляют контрдействия и расследуют инцидент, добавляется в сообщении.