Мир 11 мая 2023, 21:47 Военкоры заявили о начале контрнаступления ВСУ Военные корреспонденты Поддубный и Коц заявили о начале контрнаступления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска начали проявлять серьезную активность на целом ряде направлений. Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Поддубный, возможно, речь идет о начале контрнаступления.

Он пояснил, что украинские войска начали окружать российские силы на Артемовском направлении, а также прорвались в стороны Берховки и Ягодного. Эскалация началась в районе Соледара.

Поддубного поддержал его коллега с сайта kp.ru Александр Коц. Со ссылкой на источники он уточнил в своем Telegram-канале, что украинские танки направились по объездной дороге Харькова в сторону российской границы.

«Киев параллельно началу наступательных действий по флангам Артемовска решил обострить обстановку и вдоль северного фронта. О целях маневра можно гадать», — написал журналист.

Он не исключил, что противник просто пытается перетянуть ресурсы для купирования угрозы для Белгородской области или намерен отрезать пути снабжения Сватовской группировки с дальнейшим выходом на российскую территорию.

«Второй вариант мне кажется менее вероятным. Но вкупе с информацией о появлении у Киева дальнобойных ракет, ничего исключать нельзя. Зачем взламывать оборону в лоб, если можно обойти с севера», — подчеркнул Коц.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны»призвали не поддаваться панике и взвешенно посмотреть на ситуацию. Источники в районе Майорска опровергли контрнаступление Украины, движение в сторону Харькова пока ни о чем не говорит. Курс украинской военной техники неизвестен.

В района Кременной-Сватовой российские войска продвигаются и наносят удары по позициям противника. Сложным пока остается только участок в районе Артемовска.

Наступление на Запорожском фронте также опроверг член военно-гражданской администрации и председатель движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию», — написал он.