Мир 04 июля 2023, 04:22 Военкоры показали фото нового лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссии «РВ»: опубликованы фотографии нового лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссии РИА «Новости»

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Полевой лагерь построили для себя бойцы ЧВК «Вагнер» в Могилевской области Белоруссии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там вагнеровцы уже приступили к отработке маневров с танками и тяжелой техникой.

«Бойцы уже разместились в Белоруссии. Они отрабатывают танковые маневры, маневры с тяжелой техникой и штурмовые действия», — сказано в сообщении военкоров.

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Один лагерь уже достроили под Осиповичами. Еще один планируется возвести под Барановичами.

Главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину разрешили уехать в Белоруссию после попытки мятежа в России. Гарантией было слово российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил основателю ЧВК и его бойцам «перекантоваться» в республике какое-то время за их счет. Как отмечал белорусский лидер, на территории страны «не помешает такое подразделение».

Во вторник, 27 июня, Пригожин был в Белоруссии. Вероятно, он остается там, но в Кремле информацией об этом не располагают.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее сообщил, что страна считает угрозой присутствие вагнеровцев в Белоруссии. Он отметил, что все касающиеся этой ситуации события тщательно отслеживаются.