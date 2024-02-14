Мир 14 февраля 2024, 08:45 Военкор Ткач объяснил, зачем ВСУ понадобилось мобилизовать 250 тысяч украинцев Военкор Ткач: мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение на полгода РИА «Новости»

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Мобилизация 250 тысяч украинцев, о которой говорил командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов, поможет продержаться ВСУ еще полгода. Такое мнение Ura.ru высказал военный корреспондент Василий Ткач.

«В месяц со стороны Украины 30 тысяч человек погибает при текущей интенсивности боев, от 600 до 1500 в день. 250 тысяч на полгода хватит», — пояснил эксперт.

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По его мнению, украинские власти надеются продержаться до президентских выборов в США. При этом Киеву выгодно, чтобы нынешнего американского лидера Джо Байдена переизбрали.

Ткач добавил, что на Украине есть своя система Госуслуг, в которой ведется учет граждан. Если набрать в ряды ВСУ больше 230 тысяч человек, то некому будет работать на предприятиях. На такой риск в стране пока не готовы пойти.

ВСУ несут тяжелые потери на всех направлениях. Украинской армии катастрофически не хватает боеприпасов, что сказывается на интенсивности ведения боев.