Мир 04 марта 2024, 03:19 Военкор Сладков рассказал о женщинах-военнопленных ВСУ Военкор Сладков рассказал о двух случаях пленения женщин бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о двух случаях, когда женщины-военнослужащие ВСУ массово попадали в плен к Вооруженным силам России. Об отношении солдат к женщинам-военнопленным он рассказал Telegram-канале.

Сладков заявил, что лично видел случаи, когда девушки попадали в плен. Один раз — весной 2022 года. Это было массовое пленение офицеров и матросов Морской пехоты ВСУ. Пленные оказались дамами. По словам военкора, военнослужащие российского «Каскада» общались с пленницами деликатно, а он привозил им в Еленовку средства личной гигиены.

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Второй раз корреспондент видел сдающихся в плен женщин после взятия Азовстали в Мариуполе.

Военкор прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы не меняет попавших в плен женщин-военных ВСУ. Он приложил списки пленниц, которые уже вернулись на Украину в ходе обмена.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что женщин-военных в рядах ВСУ стало больше. В частности, растет число дам на передовых позициях на участке Сватово-Кременная.

В начале февраля военнопленная ВСУ рассказала, как российские солдаты спасли ее от гибели в Крынках Херсонской области.