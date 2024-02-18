Мир 18 февраля 2024, 06:05 Военкор рассказал, откуда украинские РСЗО бьют по Белгороду Военкор Сладков: РСЗО ВСУ подъезжали к границе для обстрела Белгорода Официальный сайт президента Украины

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Украинские артиллеристы, обстреливающие Белгород, предположительно, наносили удары с позиций между Плетеневкой и Волчанском. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, пограничники с пункта пропуска Шебекино слышали выходы реактивной системы залпового огня ВСУ, о чем докладывали командирам.

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«Время полета реактивного снаряда 1,10 — 1,20 минут. Это говорит о том, что пусковая установка подъезжала очень близко к границе», — написал военкор.

Он также отметил, что украинские артиллеристы работали без разведки цели, кочуя с места на места. Их целью было «попасть в Белгород и нанести гражданским урон», подчеркнул Сладков.

Он добавил, ссылаясь на свои источники, что удары по Белгороду наносили с двух направлений. В первом случае ВСУ били по части города, расположенной рядом с промзоной. Во втором же поражали коттеджные элитные поселки и Майский пригород, считающийся самым большим спальным районом Белгорода.

При этом российские военные «утюжат ВСУ по полной программе», добавил Сладков.

Ранее военкор рассказал, что в районе Горловки идут тяжелые бои. ВСУ смогли закрепиться на одном из терриконов.