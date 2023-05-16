16 мая 2023, 03:19
Военкор отметил натовскую подготовку разведки ВСУ
Военкор Ткач: НАТО хорошо подготовили разведку ВСУ, что осложняет освобождение Артемовска
Подготовкой разведки ВСУ занимались в НАТО. В Артемовске работают спутники и дроны альянса, что осложняет освобождение города для российских военных. Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал военный корреспондент «Украины.ру» Василий Ткач.
«У них очень хорошая разведка натовская, которая позволяет находить какие-то узкие места, где их атака будет наиболее успешной. <…> Спутниковая группировка натовская, много частных компаний западных, у которых есть свои спутники на Орбите, — все они передают Киеву информацию», — сообщил Ткач.
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Военкор добавил, что в районе Артемовска сосредоточено большое количество БПЛА и самолетов-разведчиков Североатлантического альянса. Это создает определенные сложности.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о положении дел в Артемовске. Он отметил, что за 15 мая «вагнеровцы» продвинулись на 220 метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратного километра, отметил бизнесмен. ВСУ контролируют 12 многоэтажек.
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