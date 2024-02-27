Мир 27 февраля 2024, 12:59 Военкомы в Одессе начали применять газовые баллончики «Страна.ua»: в Одессе военкомы применили газовые баллончики на призывников

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Сотрудники военных комиссариатов в Одессе начали использовать газовые баллончики во время задержания мужчин призывного возраста на улицах. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видеоролик конфликта между мужчиной и работниками военкомата. В ходе задержания военный пустил струю газа оппоненту в лицо, скрутил руки и нанес несколько ударов.

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В конце 2023 года несколько украинских СМИ сообщили о массовых облавах на призывников в различных регионах страны. Для перевозки мобилизованных на пункты сбора военкоматы даже использовали автомобили скорой помощи. Многие украинцы избегают официального трудоустройства, чтобы не получить повестку на рабочем месте.

Днем ранее стало известно, что военкомы в Николаевской области жестко избили мужчину, который отказался служить в украинской армии. В итоге призывнику потребовалась госпитализация.