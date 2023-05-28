Мир 28 мая 2023, 20:49 Военкомы пришли с повестками к любителям шашлыков в Киеве Украинские военкомы начали раздавать повестки в Дарницком лесопарке Киева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военкомы начали вручать повестки любителям шашлыков в Дарницком лесопарковом хозяйстве Киева. Об этом сообщила в Facebook* администрация хозяйства.

В публикации указали, что мера якобы связана с желанием сберечь экологию города.

Реклама

«Вручали повестки для уточнения учетных данных. Бережем нашу экосистему», — отметили в сообщении.

Из-за большой нагрузки и небрежности украинцев лесопарковое хозяйство решило провести рейды, по ходу которых отдыхающим напомнили об ущербе природе.

Лесники рассказывали об опасности пожаров и раздавали памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

Ходившие с ними военкомы вручали мужчинам повестки для «уточнения данных».

Ранее руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные могут начать раздавать повестки на пляжах, так как это общественное место. По ее словам, вручение повесток допускается в любых местах.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.