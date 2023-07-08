Мир 08 июля 2023, 01:11 Военкомы отобрали телефон у девушки, снимавшей «мобилизацию» мужчины в Одесской области Военкомы в Одесской области забрали телефон у снимавшей «мобилизацию» под Одессой девушки РИА «Новости»

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Военкомы в городе Измаил Одесской области отобрали телефон у девушки, снимавшей, как мужчину забирают в армию. Об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA».

На кадрах видно, как один из военкомов подходит к машине девушки, а после через открытое окно забирает у нее мобильник. Девушка выходит из салона в надежде вернуть свой телефон, но мужчина садится в служебную машину и уезжает.

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Ранее военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко сообщил, что украинская армия начала очередной этап «контрнаступа на грабли».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военное командование на Украине признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные позиции российских бойцов. По его словам, украинское контрнаступление идет уже 32 дня, однако «контранступать ВСУ уже фактически нечем». Российские военные, как отметил Соскин, выстроили мощную оборону.