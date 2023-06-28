Мир 28 июня 2023, 18:04 Военкома Одесской области уволили после скандала с покупкой недвижимости в Испании «Политика страны»: военкома Одесской области Борисова уволили после указания Зеленского Unsplash

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Военком Одесской области Евгений Борисов лишился должности после скандала вокруг его семьи. Об увольнении комиссара сообщила глава пресс-центра оперкомандования «Юг» Наталья Гуменюк, сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности и дальнейшую плановую реализацию офицера», — заявила Гуменюк.

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Она добавила, что правоохранительные органы собирают доказательства нарушений Борисова. После увольнения военкома одесский территориальный центр комплектования возглавил его заместитель.

Скандал вокруг уже бывшего военного комиссара разгорелся на Украине после публикаций в СМИ. Журналисты написали, что во время конфликта семья Борисова купила недвижимость в Испании и люксовые автомобили, потратив четыре миллиона евро.

Первые подобные публикации о военкоме Одесской области появились еще в апреле. Комиссара заподозрили в заработке на продаже «белых билетов», позволяющих не попасть под мобилизацию на Украине. Президент страны Владимир Зеленский распорядился 23 июня снять Борисова с должности.