Воду в бассейнах Берлина охладят для экономии электроэнергии

В Берлине придумали, как сократить потребление электроэнергии. Для этого температуру воды в большинстве бассейнов города будут поддерживать на более низком уровне.

Вклад в снижение зависимости от поставок российского газа решил сделать глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB) Йоханнес Кляйнсорг. Его слова привела газета Tagesspiegel.

По словам Кляйнсорга, большинство посетителей бассейнов не должны заметить, что вода в них станет более холодной. В летних бассейнах ее снизят на два градуса — для их обогрева используют ископаемые источники энергии. В крытых бассейнах температура воды понизится максимум на один градус.

В Минэкономики Германии отмечали, что сейчас страна зависит от российского газа на 35%. Ранее показатель достигал 55%.

Газпромбанк, написали СМИ, отклонил несколько платежей, которые пришли за поставки российского топлива в Германию и Австрию.