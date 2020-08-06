Воду и электричество будут отключать организаторам домашних вечеринок в Лос-Анджелесе
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти рассказал, что организаторам домашних вечеринок будут отключать воду и электричество. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.
В городе все еще запрещены массовые мероприятия и тусовки из-за коронавируса. Новая мера должна предотвратить распространение инфекции. Гарсетти уточнил, что количество домашних мероприятий увеличилось после закрытия клубов и баров.
«В связи с этим я разрешаю отключать услуги департамента водоснабжения и электричества Лос-Анджелеса в тех недопустимых случаях, когда дома, организации и другие площадки принимают запрещенные крупные собрания», — заключил глава Лос-Анджелеса.