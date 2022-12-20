Мир 20 декабря 2022, 14:46 Водоснабжение домов частично восстановили в Киеве Мэр Киева Кличко: водоснабжение пока доступно жителям нижних этажей домов РИА «Новости»

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Систему водоснабжения Киева восстановили, но для ее окончательного запуска потребуется время. Пока вода доступна только жителям нижних этажей многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что насосные станции на водопроводных станциях уж заработали. Но для доставки воды на верхние этажи требуется запустить станции подкачки. Пока у сотрудников коммунальных служб нет времени и достаточного количества электроэнергии.

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Ситуация с электроснабжением в Киеве остается напряженной. Часть абонентов отключают на срок до нескольких часов в связи с экстренной ситуацией. Об этом заявила пресс-служба энергетического оператора ДТЭК.

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В компании не смогли назвать сроков восстановления подачи энергии и подчеркнули, что пока не действуют ранее принятые стабилизационные графики отключения подачи энергии.