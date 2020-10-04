Водометы применили против протестующих в Минске

Сотрудники милиции начали применять водометы против участников несанкционированной акции в Минске. Протестующих просят разойтись и не поддаваться на провокации.

Первыми о применении водомета рассказали жители Миска. Затем информацию подтвердили в полиции города.

«В центре Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие. Участников этого мероприятия милиция просит не вестись на провокации и разойтись, в очередной раз напоминая о том, что это <…> несанкционированный сбор», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

По словам очевидцев, силовики применили водомет около гостиницы «Юбилейная». В тот момент участники акции направились в центр города. При этом водомет продолжает сопровождать колонну, оттесняя ее к началу проспекта Победителей.

В свою очередь, представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич заявила, что милиционеры задержали несколько человек. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента сообщил о задержании 10 человек. У всех задержанных была оппозиционная символика.

Протестные акции продолжаются в Минске с начала августа. Люди стали выходить на улицы из-за результатов президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Протестующие требуют его отставки и проведения новых выборов.