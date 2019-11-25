Водолацкий: Украина шантажирует Европу российским газом

Ранее Юрий Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза», заявил, что «стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии».

По словам депутата, даже члены Еврокомиссии выразили удивление из-за отказа Украины идти на соглашение с «Газпромом», который «максимально снизил цену на газ, предлагает различные другие преференции».

Виктор Водолацкий высказал мнение, что таким образом Украина оставляет газовую проблему как рычаг воздействия на европейские страны.

«Украинская сторона шантажирует этим Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен „Северный поток — 2“. Я уверен в том, что Еврокомиссия должна заставить Киев подписать соглашение. Это связано с энергетической безопасностью ЕС в целом, которая зависит от транзита российского газа», — пояснил Водолацкий.