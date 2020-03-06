Водку назвали бесполезной против коронавируса

Американец начал дезинфицировать руки водкой — он боится заболеть коронавирусом. Пока водка «работает» и на вкус ничего, признался мужчина. Он написал об этом производителю напитка в Twitter. Ему посоветовали бросить заниматься ерундой. 40-градусная водка от заразы не спасет. Нужно что-то покрепче.

«Я сделал дезинфицирующее средство для рук из вашей водки. У него и вкус весьма недурной. Ура, TitosVodka. Это средство защищает меня от микробов, и чувствую я себя хорошо», — написал пользователь snottypotty.

Производитель TitosVodka ответил ему, что, согласно данным Центра контроля заболеваний (CDC), дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60% алкоголя.

В водке же всего 40% алкоголя, поэтому как защитное средство она не соответствует рекомендациям CDC. Пользователи посоветовали TitosVodka добавить в продукцию оборотов.

Коронавирус начал распространяться по миру с декабря 2019 года. Впервые он появился в китайском мегаполисе Ухане. Тогда врачи не сразу оценили всю опасность новой инфекции, которая уже убила 3,3 тысячи человек.