Водителю грузовика предъявили обвинение за наезд на протестующих в Миннеаполисе. Видео

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу протестующих, которые вышли на улицы после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Водителю большегруза уже предъявили обвинения.

Автоцистерна врезалась в собравшихся на мосту I-35W, сообщил телеканал CNN. Пострадавших среди демонстрантов, по счастливой случайности, не оказалось.

За рулем грузовика находился Богдан Вечирко. Его действия в управлении общественной безопасности города назвали «провокацией толпы мирных демонстрантов». Мужчину обвинили в нападении и задержали без права освобождения под залог.

На опубликованных в Сети кадрах видны люди, стоящие посередине дороги. Вдруг толпа начинает разбегаться в стороны — на протестующих едет грузовик.

Большегруз остановился, и демонстранты попытались проникнуть внутрь автомобиля. Вечирко, пишут СМИ, получил незначительные травмы лица.

Акции протеста после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда прошли во многих городах США. К ним присоединились и в Европе. Мужчина стал жертвой жесткого задержания полицейских.