Водителям Брюсселя запретили ездить быстрее 30 км/ч. Начались протесты

С 1 января в Брюсселе ввели ограничения по скорости. В четверг автолюбители решили устроить акцию протеста. Информация об этом появилась на сайте The Brussels Times.

С начала года ездить в городе можно не быстрее 30 километров в час. В результате сотни водителей такси, мотоциклистов и обычных автолюбителей вышли на улицу и устроили протестную акцию.

Горожане сигналят в знак протеста. Они пытаются объяснить местным властям, что такие ограничения делают использование автомобиля просто невозможным. По данным издания, участие приняли около 150 такси, 80 мотоциклов и 50 водителей автомобилей. В результате это вызвало проблемы с дорожным движением на внутренней кольцевой дороге.

Колонна из транспорта направилась к офису главы Брюсселя Руди Вервора. В планах было добиться встречи с министром Эльке Ван ден Брандт. Успешно ли завершилась акция, пока неизвестно. Помимо ограничений, у водителей были и другие вопросы к местным властям касательно дорожного движения.

РИА «Новости» показало кадры с места событий. Судя по ним, акция проходила спокойно.