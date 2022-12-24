Мир 24 декабря 2022, 04:16 Водителя в Египте обвинили в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза Sada el-Balad: в Египте водителю грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование дипломата миссии ЕС Pxhere

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Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире. Как сообщил телеканал Sada el-Balad, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, изнасилование сотрудницы миссии ЕС произошло в центральном районе Замалек.

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Задержанного мужчину также обвиняют в домогательствах к еще одной иностранке. Как утверждается в материале, в каирском районе Каср-ан-Нил египтянин домогался до итальянки. Потерпевшая преподает танцы. Крики женщины привлекли внимание прохожих, которые и задержали мужчину. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, арестовали подозреваемого. Дело египтянина суд рассмотрит в субботу, 24 декабря. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ранее стало известно, что продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по трем из семи выдвинутых против него обвинений, включая изнасилование. Мужчине может грозить до 24 лет лишения свободы. По словам прокурора, для того, чтобы заманивать женщин на личные встречи и нападать на них, продюсер использовал свое голливудское влияние. Сам Вайнштейн не признает себя виновным ни по одному из выдвинутых обвинений.