Мир 20 февраля 2024, 23:27 Водителя такси из Одессы уволили из-за просмотра российских сериалов «Страна»: Водителя из Одессы уволили за просмотр российского кино РИА «Новости»

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Работавшую в Одессе водителем такси женщину уволили из-за российских телесериалов, сообщил украинский интернет-сайт «Страна.ua». Одна из пассажирок возмутилась выбором кино автоледи и вступила в перепалку с шофером.

На видео, которое опубликовали в Telegram-канале издания, слышен их разговор. Пассажирка спросила, смотрит ли водитель сериалы на YouTube. После объяснения шофера, что она скачивает сериалы и слушает их фоном, разговор перешел на политику.

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После поездки клиентка подала жалобу на водителя, и женщину в итоге уволили.

Ранее сообщалось, что МИД Украины раскритиковал канадский косметический бренд MAC за название губной помады оттенка «русский красный».

При этом дипломаты не потрудились пояснить, что стоит за их позицией — требование сменить название оттенка или же запретить этот цвет.