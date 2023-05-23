Мир 23 мая 2023, 16:40 Водителя фургона, врезавшегося в забор Белого дома, арестовали CNN: врезавшегося в забор Белого дома водителя обвинили в покушении на жизнь Байдена РИА «Новости»

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Американские правоохранительные органы выдвинули водителю грузового автофургона, который врезался в ограждение недалеко от Белого дома в Вашингтоне, обвинение в намерении убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, а также их родных. Об этом сообщил телеканал CNN.

Имя мужчины не раскрывают. Его также обвинили в безрассудном вождении, нападении с применением опасного орудия, незаконном проникновении на охраняемую территорию и причинении ущерба федеральной собственности.

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Расследованием дела занимаются Федеральное бюро расследований (ФБР), Секретная служба США и полиция. По данным Секретной службы, вечером 22 мая водитель фургона пробил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом.

В результате случившегося никто не пострадал. Известно, что на машине стражи порядка нашли нацистский флаг. Об этом сообщило агентство Reuters.