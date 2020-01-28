Водителя автобуса уволили на Украине после скандала из-за российского сериала

Ранее «360» рассказывал, что двух украинок высадили из автобуса «Луцк — Киев» после скандала. Ярина Черногуз возмутилась, что в автобусе показывают сериал на русском языке.

В компании сообщили, что после завершения рейса водителя уволят.

Представители перевозчика принесли свои извинения и заверили, что первый подобный случай в их работе.