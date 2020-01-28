    28 января 2020, 22:05

    Водителя автобуса уволили на Украине после скандала из-за российского сериала

    Ирина Нагайникова

    Компания-перевозчик заявила об увольнении водителя автобуса, который высадил возмущенную показом в салоне российского сериала украинку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание «Таймер».

    Ранее «360» рассказывал, что двух украинок высадили из автобуса «Луцк — Киев» после скандала. Ярина Черногуз возмутилась, что в автобусе показывают сериал на русском языке.

    В компании сообщили, что после завершения рейса водителя уволят.

    Представители перевозчика принесли свои извинения и заверили, что первый подобный случай в их работе.