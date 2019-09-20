Водители-нефтяники в Казахстане устали от бедности и вышли бастовать
Как сообщил информационный портал города Актау «Лада», митингующие работают в компании-подрядчике ТОО «Мобил Сервис Групп».
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«Мы получаем 78 тысяч тенге (около 13 тысяч рублей — прим. ред.) за 15 дней. Это очень маленькая сумма. До забастовки мы вели переговоры с руководством о повышении зарплаты, но нам только обещали. Пришлось приостановить работу. Нас 162 человека, у нас около 180 единиц спецтехники. Мы будем стоять до конца, до тех пор пока нам не повысят заработную плату», — приводит городской портал слова водителей.
Бастующие заявили, что не боятся увольнения и будут ждать руководство.
В акимате Мангистауской области сообщили Tengrinews.kz, что на данный момент идут переговоры.
Месторождение Каражанбас находится на берегу Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана. На полуострове Бузачи добывают уникальную нефть с содержанием ванадия и никеля. Ее залежи находятся на глубине до 500 метров. Начальные запасы нефти оцениваются в 70 миллионов тонн. Ее начали добывать в этом районе в 1974 году.