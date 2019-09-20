Водители-нефтяники в Казахстане устали от бедности и вышли бастовать

Скупость работодателей практически парализовала работу по отгрузке нефти на месторождении Каражанбас в Казахстане. 162 водителя, которые перевозят черное золото, 20 сентября не стали садиться за руль. Они требуют у руководства повышения зарплаты.

Как сообщил информационный портал города Актау «Лада», митингующие работают в компании-подрядчике ТОО «Мобил Сервис Групп».

Работники General Motors начали масштабную забастовку. Это может грозить Трампу провалом на выборах Подробнее

«Мы получаем 78 тысяч тенге (около 13 тысяч рублей — прим. ред.) за 15 дней. Это очень маленькая сумма. До забастовки мы вели переговоры с руководством о повышении зарплаты, но нам только обещали. Пришлось приостановить работу. Нас 162 человека, у нас около 180 единиц спецтехники. Мы будем стоять до конца, до тех пор пока нам не повысят заработную плату», — приводит городской портал слова водителей.

Бастующие заявили, что не боятся увольнения и будут ждать руководство.

В акимате Мангистауской области сообщили Tengrinews.kz, что на данный момент идут переговоры.

Месторождение Каражанбас находится на берегу Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана. На полуострове Бузачи добывают уникальную нефть с содержанием ванадия и никеля. Ее залежи находятся на глубине до 500 метров. Начальные запасы нефти оцениваются в 70 миллионов тонн. Ее начали добывать в этом районе в 1974 году.