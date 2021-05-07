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    07 мая 2021, 08:59

    Водитель влетел в толпу людей в США

    Артур Блянихов

    В штате Техас (США) возле одного из пригородных ресторанов произошла авария, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, ДТП случилось в Хьюстоне. Водитель влетел в толпу людей на стоянке. В результате несколько человек пострадали. Одна женщина погибла. По версии правоохранителей, автомобилист намерено сбил людей. По предварительной информации, он попытался скрыться с места ДТП, но потом вернулся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.