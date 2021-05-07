Водитель влетел в толпу людей в США

В штате Техас (США) возле одного из пригородных ресторанов произошла авария, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, ДТП случилось в Хьюстоне. Водитель влетел в толпу людей на стоянке. В результате несколько человек пострадали. Одна женщина погибла. По версии правоохранителей, автомобилист намерено сбил людей. По предварительной информации, он попытался скрыться с места ДТП, но потом вернулся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.