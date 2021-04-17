Водитель Tesla на скорости врезался в дом и остался жив

Электромобиль Tesla в городе Мирамар американского штата Флорида устроил крупную аварию. На скорости более 160 километров в час он снес несколько автомобилей и врезался в стену жилого дома. Об этом сообщил телеканал Local10.

По словам очевидцев, в машине находился один человек. После достаточно серьезных столкновений он потерял сознание, но остался жив. Прибывшие на место медики забрали его в больницу.

По словам полиции, водитель разогнал электромобиль до 160 километров в час. От удара припаркованная Mazda, в которую он врезался взлетела на воздух.

Очевидцы описали передвижение автомобиля, как вспышку света.

Люди из пострадавшего дома заявили, что пока не могут вернуться обратно, так Tesla повредила несущие конструкции. В ближайшее время проведут проверку пригоден ли еще дом для жилья.