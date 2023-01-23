23 января 2023, 11:56
Водитель такси погиб при спасении людей на трассе Павлодар — Кызылорда
Sputnik Казахстан: водитель «Яндекс.Такси» погиб около Павлодара при спасении пострадавших
Водитель «Яндекс.Такси» погиб в двойном ДТП около Казахстана, помогая другим пострадавшим в первой аварии. Об этом сообщило изданиt Sputnik Казахстан.
ДТП произошло вечером 22 января, на 1293-м километре трассы Павлодар — Кызылорда. Сначала машина такси — ВАЗ-2110 — резко затормозила посередине проезжей части. Причиной стала техническая неисправность транспорта. За рулем находился 25-летний водитель.
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В машину такси врезалась Тoyota Camry 40, в результате чего ВАЗ-2110 опрокинулся на проезжую часть. За рулем иномарки находился 51-летний мужчина.
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Водитель такси помог пострадавшим в ДТП. Пока он оказывал поддержку другим участникам аварии, на него на полной скорости наехал Mersedes-Benz ML. Судя по кадрам с места событий, от удара людей перекинуло через ограждение.
В результате этого столкновения таксист получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте, а трех его пассажиров увезли в больницу.
По данным местных правоохранителей, всего в той аварии пострадало четыре человека включая несовершеннолетнего.
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