Водитель сбил участников ЛГБТ-парада в США. Видео

Во Флориде автомобиль сбил несколько участников ЛГБТ-парада. В результате один человек погиб. Об этом сообщил телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на местные власти.

Помимо этого, еще два человека пострадали.

«Это террористическая атака против ЛГБТ-сообщества. Она была направлена против конкретного человека. К счастью, водитель не задел этого человека, но, к сожалению, они наехали на двух других людей», — заявил мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис, который присутствовал на мероприятии.

Пикап чуть не задел Дебби Вассерман‑Шульц — конгрессвумен от штата Флорида, которая на машине приехала на парад. Полиция уже задержала водителя. Пока остается неизвестным, был ли наезд намеренным. Очевидцы рассказывали, что задержанный назвал произошедшее несчастным случаем.

В социальных сетях появились десятки видео с места происшествия. На одном из них видно, как пострадавшему оказывали первую помощь. Он лежал на асфальте, а вокруг него были несколько людей, которые следили за его состоянием. Дорогу пришлось перекрыть, к месту приехали полицейские. Участнику парада удалось заснять, как этот автомобиль ехал с пробуксовкой, чтобы оставить черные следы от резины на нарисованном на асфальте ЛГБТ-флаге. После произошедшего парад был отменен.