Водитель протаранил толпу пешеходов в Германии

В немецком городе Трир неизвестный совершил наезд на пешеходную зону, где находилась группа людей. По предварительной информации, один человек погиб.

Известно, что в результате ДТП несколько человек получили травмы. Об этом в Twitter сообщила местная полиция. Сейчас водитель задержан и доставлен в участок. Однако причины наезда пока неизвестны. Также сотрудники правоохранительных органов не распространяют дополнительную информацию о злоумышленнике.

«Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира», — говорится в сообщении.

Телеканал SWR со ссылкой на очевидцев сообщил, что один человек погиб. Власти еще не подтвердили эту информацию.

В начале октября Водитель Mitsubishi несколько раз переехал пешехода возле гостиницы «Славянская» в Тобольске Тюменской области. По предварительным данным, двое мужчин поссорились и один из них в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и наехал на пешехода. В результате пострадавший попал в реанимацию, а после его перевели в хирургическое отделение.