Водитель открыл огонь по детям из-за снежка в США

Раненые дети вместе со своими друзьями играли в снежки на обочине дороги. Один из снежков угодил в проезжающий мимо автомобиль Тоуota. Водитель достал и оружие и начал стрелять. По данным правоохранительных органов, пули попали в двух детей. Ранения, к счастью, оказались не смертельными.

Мальчика и девочку отвезли в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Полицейские ищут стрелка. Никакой информации о водителе пока нет. Известно лишь, что ехал он в машине белого цвета. Стражи порядка начали расследование инцидента.