Водитель открыл огонь по детям из-за снежка в США
Водитель в городе Милуоки (штат Висконсин) открыл стрельбу по группе детей из-за попавшего в его авто снежка. Он ранил 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.
Раненые дети вместе со своими друзьями играли в снежки на обочине дороги. Один из снежков угодил в проезжающий мимо автомобиль Тоуota. Водитель достал и оружие и начал стрелять. По данным правоохранительных органов, пули попали в двух детей. Ранения, к счастью, оказались не смертельными.
Мальчика и девочку отвезли в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Полицейские ищут стрелка. Никакой информации о водителе пока нет. Известно лишь, что ехал он в машине белого цвета. Стражи порядка начали расследование инцидента.