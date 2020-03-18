Вода в венецианских каналах из-за карантина стала прозрачной. Впервые за 60 лет

В Италии все сидят на карантине, а Венеция без туристов опустела — никто не рассекает по каналам на гондолах, не работают заводы и многие магазины. Из-за этого обычно мутная вода каналов стала прозрачной и приобрела чудесный бирюзовый оттенок.

«Хорошая новость: из-за резкого уменьшения загрязнения, вызванного карантином, вода в каналах Венеции в настоящее время чиста впервые за 60 лет!» — написал в Twitter пользователь, который сейчас проживает в городе.

По его словам, обычно вода серовато-зеленого цвета, плохо пахнет, а также в ней ничего нельзя разглядеть, так как свет не проникает сквозь толстый слой загрязнения на поверхности, который накапливается из-за паромов и моторных лодок. Сейчас в воде можно заметить даже крошечных рыбок.

При этом пользователь поясняет, что вода стала прозрачной потому, что вся грязь, обычно поднимающаяся в каналах из-за движения лодки, сейчас осела на дне. Это происходит по нескольким причинам: благодаря дренажной системе, которая ведет воды к заливу, а также уменьшению количества передвигающихся по каналам судов. Так приливы уводят загрязняющие вещества и различные отложения.

Но это еще не все. На каналы вернулись утки и даже лебеди!

Ранее Венеция неоднократно жаловалась на то, что не справляется с туристическим потоком и сопутствующими загрязнениями, поэтому есть вероятность, что европейские правительства обратят внимание на эту проблему.

Удивительный пример резистентности природы показал и Китай, где произошла схожая ситуация. Там карантин намного строже и длится уже долго. Благодаря этому небо над промышленными районами расчистилось, а общий уровень загрязнения воздуха резко снизился.