Вода в Днепре поднялась из-за интенсивной работы Киевской и Каневской ГЭС | 360°

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Вода в Днепре поднялась из-за интенсивной работы Киевской и Каневской ГЭС

Власти Киева заявили, что подъем воды в Днепре связан с работой ГЭС

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Подъем воды в Днепре связан с интенсивной работой ГЭС, заявили сегодня в киевской городской администрации. В ведомстве добавили, что ее уровень не превышает аварийных значений и должен прийти в норму в течение недели.

«Поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

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Чиновники уточнили, что уровень воды в Днепре стабилизируется в течение недели. В «Укргидроэнерго» заявили, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме, а компания может покрыть пиковые нагрузки и обеспечить мобильный аварийный резерв в объединенной энергосистеме Украины.

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В связи с этим власти Киева попросили жителей по возможности не пользоваться мощными электроприборами, особенно с 17: 00 до 22:00.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ударов были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в Киеве и еще восьми регионах страны.

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