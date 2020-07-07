В очередь ко всем святым. Зачем китайцы отправляют своих детей молиться перед главным экзаменом в жизни

В Пекине во вторник, 7 июля, стартуют выпускные экзамены гаокао. Его результаты считаются основополагающими при поступлении в университеты и колледжи, поэтому иногда гаокао называют еще и вступительным экзаменом. Сдавать экзамен будут более 49 тысяч пекинских школьников.

Это станет крупнейшим в китайской столице мероприятием, начиная с 11 июня, когда была зафиксирована локальная вспышка COVID-19, пишет портал China Daily. Экзамен будет проходить в течение четырех дней.

Гаокао в Китае считается путевкой в жизнь, если не сдать этот экзамен, то выпускник не сможет получить высшее образование, и скорее всего вынужден будет работать на низкоплачиваемой неквалифицированной работе. Поэтому подростки испытывают серьезный стресс перед экзаменом. Родители же предпочитают «перестраховаться» и отправляют детей к «святым и просветленным», которые на свой манер освящают детей перед испытанием. Многие верят в то, что это поможет при сдаче.

Экзамены будут сдавать 49 225 учеников в 2867 экзаменационных залах и 132 школах. По просьбе муниципального правительства был составлен подробный план по организации экзамена с применением процедур мониторинга и реагирования в чрезвычайных ситуациях, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе представитель Пекинской комиссии по образованию Ли Йи на конференции по борьбе с эпидемией и предупреждению эпидемий COVID-19 заявил, что во всех школах, где будет проходить экзамен, все готово.

Помещения будут продезинфицированы перед экзаменом, а центральные кондиционеры не будут использоваться в экзаменационных комнатах для предотвращения распространения вируса. Все учащиеся должны будут носить защитную маску во время всего экзамена, а сотрудники комиссии уже прошли необходимые тесты на коронавирус. В школах будет оборудована специальная зона для проверки температуры, а также зона временного медицинского наблюдения. Кроме того будут запасные комнаты для осмотра и дезинфекционные помещения.

Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Пекине 11 июня. Вирус нашли на доске для разделки импортированного лосося на крупнейшем в городе оптовом рынке «Синьфади». Его временно закрыли. В районе Фэнтай ввели режим военного времени.