ЕС отказался превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Белорусы выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав.

«Случай Белоруссии не сравним со случаем Украины. Тогда был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав», — обратил внимание Боррель.

Он напомнил, что белорусы не несут европейские флаги.

По мнению представителя ЕС, Запад должен способствовать политической реформе. При этом важно не превратиться в фактор, оказывающий искажающее воздействие. А именно так могут в России воспринять Европу, считает Боррель.

Сегодня белорусы не выбирают между Россией и Европой, а пытаются достичь свободы и демократии — основных ценностей Европейского союза. Именно это в ЕС и будут поддерживать. Запад «особенно заинтересован» в том, чтобы «белорусы могли жить в режиме политических свобод» и «иметь хорошие отношения» со всеми соседями Жозеп Боррель

ЕС ведет диалог с Россией. Это необходимо для избежания недопониманий или принятия со стороны РФ решений, которые могут дестабилизировать ситуацию.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них победил действующий глава республики Александр Лукашенко.

По официальным данным, за первые дни задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, пострадали сотни человек, в частности свыше 120 правоохранителей. Погибли три участника протестов.