Эрдоган раскритиковал зависимость мира от «горстки победителей» во Второй мировой войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резкое заявление о государствах, одержавших победу во Второй мировой войне. Он сказал, что судьба всего человечества не должна теперь зависеть от решений «горстки стран-победителей». Такими словами турецкий лидер призвал мировое сообщество обратить внимание на необходимость перемен.

Свое мнение Эрдоган выразил в ходе выступления в парламенте Анголы, где он находится с официальным визитом. Выдержки из его выступления опубликовала пресс-служба главы Турции. Президент заявил, что именно Анкара сейчас ведет активную борьбу с политической несправедливостью во всем мире.

«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, в современности уже невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней. Президент подчеркнул, что мир изменяется во всех возможных сферах жизни людей. Особенно это касается методов дипломатии, развития международных отношений, а также торговли.

Ранее в российском МИД резко отреагировали на заявление Эрдогана о Крыме. Во время своего выступления на прошедшей в Нью-Йорке Генассамблее ООН турецкий лидер сказал, что полуостров вернулся в состав России «незаконно».