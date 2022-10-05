Выпущенная Южной Кореей баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска | 360°

Мир 05 октября 2022, 05:22 Поделиться Telegram

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Viber Выпущенная Южной Кореей баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска Во время учений Южной Кореи и США одна из четырех выпущенных ракет упала на военной базе YouTube

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Баллистическая ракета Hyunmoo-2, выпущенная Южной Кореей во время совместных учений с военными США, упала на территории базы. Жертв нет, сообщило агентство Ренхап.

Во время маневров военные решили испытать четыре ракеты класса «земля — земля» в ответ на запуски баллистических ракет Северной Кореей. Жители города Каннын видели в небе яркую вспышку и слышали грохот. В результате инцидента никто не пострадал.

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Накануне КНДР запустила ракету, пролетевшую над Японией. Она упала в Тихом океане. По мнению японских экспертов, снаряд пролетел максимальное для таких пусков расстояние. На минувшей неделе Пхеньян провел еще несколько ракетных пусков. Высота полета ракет составляла почти 50 километров, а дальность — до 400 километров.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал «решительно ответить» Пхеньяну из-за его ядерной программы. В Токио возмущены безответственными пусками ракет со стороны КНДР.

В Госдуме полагают, что Северная Корея не собирается отказываться от своего ядерного статуса. Это является залогом сохранения суверенитета на фоне давления со стороны западных стран.

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