Во время смертельной давки на концерте в США человек со шприцем вколол что-то охраннику

В США полиция проводит проверку после давки на музыкальном фестивале Astroworld, в которой погибли восемь человек. Всем жертвам было от 14 до 27 лет. Один из охранников уверяет, что один из зрителей пытался прорваться поближе к сцене и что-то вколол ему в шею.

Как сообщило издание BBC, после укола сотрудник охраны потерял сознание. Ему потребовалась помощь медиков, которые ввели ему антидот наркотических анальгетиков. В пользу слов охранника говорит тот факт, что на его шее действительно обнаружена отметка, похожая на след от укола иглой шприца.

Все произошло 5 ноября в ходе выступления популярного американского рэпера Трэвиса Скотта. Среди зрителей возникла давка, которая продолжалась не меньше получаса. За это время различные травмы успели получить более 300 человек. Восемь из них скончались.

Американский рэпер Трэвис Скотт признался, что тяжело переживает гибель своих фанатов и намерен сотрудничать с полицией в расследовании случившегося. Артист добавил, что собирается оказать помощь семьям погибших.