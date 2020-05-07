Во время слушаний в Верховном суде США кто-то спустил воду в унитазе

Во время слушаний, проходивших в Верховном суде США удаленно из-за пандемии коронавируса, кто-то спустил воду в унитазе. Этот фрагмент разлетелся по соцсетям.

Инцидент произошел во время выступления юриста Романа Мартинеса. Заседание проходило в формате телеконференции и было посвящено запрету использования автоматических телефонных звонков для политической рекламы. Мартинес отстаивал точку зрения, согласно которой этот запрет нарушает свободу слова.

Позднее юрист заявил, что звук спускаемой воды был не на его линии. Кто принимал участие в заседании из туалета, неизвестно.

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Аджит Пай пошутил в Twitter о том, что звук, появившийся сразу после упоминания его ведомства Мартинесом, не следует трактовать как отношение всего суда или отдельных судей к FCC.

В Верховном суде комментировать происшествие не стали.