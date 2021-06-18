Президент Швейцарии оценил прямоту Путина во время саммита

Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он сразу почувствовал, что между двумя президентами получится конструктивный разговор.

«Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними... между ними как людьми, все складывается хорошо», — процитировало РИА «Новости» слова Пармелена телеканалу RTS.

Пармелен отметил, что Путин очень прямолинеен. Эта черта в российском президенте ему понравилась.

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает», — сказал политик.

Американо-российский саммит прошел 16 июня в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часа, затем провели раздельные пресс-конференции. Президенты договорились вернуть послов, также обсудили темы Украины, Белоруссии, Арктики и многое другое. После встречи многие американские СМИ, а также представители республиканской партии США набросились на Байдена из-за мягкости по отношению к российскому президенту.