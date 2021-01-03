Во время похорон в Индии погибли 23 человека

В индийском городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш из-за обрушения крыши крематория после дождя погибли не менее 23 человек, спрятавшихся от непогоды во время похорон. Под завалами оказались десятки людей.

Телеканал NDTV сообщил, что пока удалось спасти 38 человек. Спасательную операцию продолжают сотрудники экстренных служб и полицейские. Они надеются найти живых. Многочисленных пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Свои соболезнования выразили местные и федеральные власти. Министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх пообещал выделить семьям пострадавших 200 тысяч рупий (202 тысяч рублей).