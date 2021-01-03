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    03 января 2021, 22:45

    Во время похорон в Индии погибли 23 человека

    Анастасия Кукова

    В индийском городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш из-за обрушения крыши крематория после дождя погибли не менее 23 человек, спрятавшихся от непогоды во время похорон. Под завалами оказались десятки людей.
    Во время похорон в Индии погибли 23 человека

    Телеканал NDTV сообщил, что пока удалось спасти 38 человек. Спасательную операцию продолжают сотрудники экстренных служб и полицейские. Они надеются найти живых. Многочисленных пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

    Свои соболезнования выразили местные и федеральные власти. Министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх пообещал выделить семьям пострадавших 200 тысяч рупий (202 тысяч рублей).