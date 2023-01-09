Мир 09 января 2023, 12:37 «Во многих странах выборы проходят бурно»: депутат Чепа оценил беспорядки в Бразилии

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал протесты у зданий государственной власти в Бразилии.

По его словам, российская сторона будет «проявлять все возможные усилия», чтобы волнения не привели к эскалации.

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«Мы понимаем, что во многих странах выборы проходят бурно. И хочется верить, что обстановка там нормализуется. И мы бы хотели, чтобы все проходило в мирной форме и без потрясений», — сказал Чепа.

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Ранее сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили протесты в Бразилиа. Они не согласились с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва.

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