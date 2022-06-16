«Во избежание непонимания»: японская авиакомпания сменит логотип с буквой Z

Японская авиакомпания-лоукостер Zipair Tokyo Inc перестаент использовать в качестве логотипа изображения буквы Z. В качестве причины такого решения президент авиакомпании Синго Нисида назвал желание «избежать недопониманий» в свете проходящей на Украине российской спецоперации. Об этом написало агентство Kyodo.

По словам Нисиды, некоторые люди, которые планируют воспользоваться услугами авиакомпании, могут неправильно истолковать логотип в виде Z, которая в последние месяцы устойчиво ассоциируется с российскими войсками на Украине. Нисида полагает, что у потенциальных клиетов может возникнуть неверное представление о том, что авиакомпания якобы одобряет действия РФ.

«Полагаю, что некоторые люди могут иметь такое впечатление, так как они видят это без каких-либо пояснений», — сказал Нисида.

В качестве нового логотипа будет использован графический узор в зеленых, черных и белых цветах.

Zipair работает с 2020 года, компания специализируется на международных перевозках между Токио и рядом стран, в том числе США, Южной Кореей, Таиландом.

Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. Они стали неофициальным символом одобрения и поддержки операции.