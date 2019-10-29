Во главе правительства Бельгии впервые встанет женщина

«В воскресенье, 27 октября 2019 года, король назначил Софи Вильмес премьер-министром», —говорится в сообщении.

Вильмес сменит на этой должности лидера партии «Реформаторское движение» Шарля Мишеля. Агентство France-Presse уточняет, что первое время она будет работать в качестве исполняющего обязанности премьер-министра.

Шарль Мишель был избран председателем Европейского совета и приступит к своим обязанностям с 1 декабря.

До своего назначения на пост премьера Бельгии Вильмес руководила министерством финансов королевства. Также известно, что Вильмес принадлежит к политикам-либералам.