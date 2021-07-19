Во Франции заявили о четвертой волне коронавируса

Во Франции началась четвертая волна коронавируса. Сейчас в стране зафиксированы более высокие темпы заражения, чем были на предыдущих этапах, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов», — сказал Атталь на брифинге по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце. Процитировал его ТАСС.

За неделю, по его словам, число случаев заболевания ковидом выросло вдвое.

«Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тысяч новых случаев инфицирования», — отметил Атталь. Он добавил, что «в 80% случаев заражения речь идет о варианте „дельта“, который не обошел стороной ни один регион Франции».

Французское правительство одобрило проект закона об ужесточении мер борьбы с COVID-19. Он будет внесен в парламент.

Женщины стали болеть ковидом на 7% чаще, заявил главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. По его словам, все чаще ковид подтверждается у невакцинированных женщин старше 50 лет. При этом потеря вкуса и обоняния стали более редкими жалобами. Гораздо чаще пациенты жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом.