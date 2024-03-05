05 марта 2024, 01:04
Во Франции заявили, что сжигающей книги Пушкина Украине не место в ЕС
Член Госсовета Франции Кларсфельд: восславляющей Бандеру Украине не место в ЕС
Украине, восславляющей Степана Бандеру и уничтожающей русскую литературу, не место в Евросоюзе. Такое заявление сделал член государственного совета Франции юрист Арно Кларсфельд в соцсети Х.
«Украина возводит памятники Бандере и „сжигает“ книги Пушкина, Достоевского и Толстого. Такой Украине нечего делать в Европейском союзе», — написал французский юрист.
Реклама
Кларсфельд активно участвует в правозащитной деятельности, членом госсовета является с 2010 года. Также он был советником экс-президента страны Николя Саркози.
Молчание Европы о сносе памятников и переименовывании целых улиц в честь нацистов на Украине Кларсфельд ранее назвал противоречивым. Эту ситуацию не получится бесконечно скрывать, особенно на фоне желания Украины вступлить в Евросоюз.
Памятники
Европа
Евросоюз
Украина
Франция
Реклама
Реклама