Мир 05 марта 2024, 01:04 Во Франции заявили, что сжигающей книги Пушкина Украине не место в ЕС Член Госсовета Франции Кларсфельд: восславляющей Бандеру Украине не место в ЕС Pixabay

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Украине, восславляющей Степана Бандеру и уничтожающей русскую литературу, не место в Евросоюзе. Такое заявление сделал член государственного совета Франции юрист Арно Кларсфельд в соцсети Х.

«Украина возводит памятники Бандере и „сжигает“ книги Пушкина, Достоевского и Толстого. Такой Украине нечего делать в Европейском союзе», — написал французский юрист.

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Кларсфельд активно участвует в правозащитной деятельности, членом госсовета является с 2010 года. Также он был советником экс-президента страны Николя Саркози.

Молчание Европы о сносе памятников и переименовывании целых улиц в честь нацистов на Украине Кларсфельд ранее назвал противоречивым. Эту ситуацию не получится бесконечно скрывать, особенно на фоне желания Украины вступлить в Евросоюз.